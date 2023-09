La nouvelle saison démarre par un choc Esch-Steinsel

Près de cinq mois après s'être disputé le titre national en quatre matches, Esch et Steinsel se retrouvent dimanche (17 h 30) à Lallange pour lancer une nouvelle saison avec des objectifs inchangés, comme le confirme l'entraîneur Eschois, Franck Mériguet: «Quand on a connu les joies d'un titre, on veut bien sûr y regoûter, même si on sait que ce sera difficile car nous serons attendus au tournant. Comme je le répète aux joueurs, nous devons profiter de la confiance que ce titre nous confère, mais surtout ne pas tomber dans une forme de suffisance».