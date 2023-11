Basketball/NBA: Impérial, LeBron James offre aux Lakers le derby de Los Angeles

Toujours au sommet à 38 ans, LeBron James (35 points) a été moteur dans la victoire des Los Angeles Lakers face aux Clippers (130-125 après prolongation) à l’issue d’une fin de match à couper le souffle mercredi dans la cité des Anges. Le «King» a sorti toute sa panoplie de superstars du basket: tirs de loin, contres, rebonds, dunks puissants et pénétrations à l’épaule, souvent dans les moments décisifs, pour faire exploser une salle acquise à la cause des Lakers.

«On a enfin été capables d’en gagner un»

«Quel match! On sait que c’est toujours un vrai combat avec ces gars, on a enfin été capables d’en gagner un», a lancé le «King», alors que les Lakers n’avaient plus gagné le derby depuis 2020. «La victoire, c’est la seule chose qui m’importe, je travaille physiquement chaque jour, je me prépare mentalement chaque jour pour aider mes coéquipiers, il nous manquait des joueurs ce soir, c’est une grosse victoire pour nous et je suis heureux d’y avoir contribué.»