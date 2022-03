Allemagne : Bastian Schweinsteiger: «On s'est encore rapproché du top et j'en suis fier»

Le milieu de terrain allemand a estimé dimanche que l'Allemagne, troisième du Mondial-2010, avait toutes ses chances de remporter un titre majeur dans les années à venir.

«En 2006, c'était une super expérience de finir 3e à la maison devant nos supporteurs. Quatre ans plus tard on est encore 3e, mais on est devenu encore meilleur dans le jeu», a souligné Schweinsteiger, nominé pour le titre de meilleur joueur du Mondial-2010. «On s'est encore rapproché du top et j'en suis fier. Je suis bien sûr triste en pensant à la demi-finale, mais quand je vois comment cette équipe a réagi contre l'Uruguay (3-2 samedi, NDLR), je me dis qu'on a un super avenir devant nous», a-t-il poursuivi.