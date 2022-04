Cyclisme au Luxembourg: Bastianelli remporte l'étape, Persico prend la tête du général

Le Festival Elsy-Jacobs a pris des accents italiens, ce samedi à l'occasion de la première étape de la course qui se joue sur trois jours. Cinq Transalpines finissent en effet l'étape de Steinfort dans le top 10. C'est Marta Bastianelli qui s'adjuge la victoire en 3 heures, 13 minutes et 5 secondes, au terme des 121 km de course. Elle devance sa compatriote Silvia Persico et la Néerlandaise Demi Vollering, avec le même temps que la gagnante. La première Luxembourgeoise, Christine Majerus, se classe 42e, à un peu plus d'une minute.