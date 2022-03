Procès Pistorius : Bataille d'experts autour du dernier repas de Reeva

Le procureur au procès d'Oscar Pistorius s'est efforcé jeudi de démontrer que la petite amie du champion avait mangé deux heures avant d'être abattue, ce qui contredirait la version du sportif.

Gerrie Nel, le redoutable représentant de l'accusation, a mis sur le gril l'experte Aina Lundgren, commise par la défense, et s'est appuyé sur une autre expertise pour tenter de mettre en cause son interprétation de l'autopsie. Selon un médecin légiste de l'accusation, venu témoigner au début du procès, le contenu de l'estomac de la victime prouvait clairement qu'elle avait mangé deux heures avant d'être tuée. Mme Lundgren a soutenu que l'estimation du temps de digestion était «une science inexacte», et que différents facteurs, dont le cycle menstruel ou la prise de pilules pour maigrir, pouvaient le modifier. Reeva Steenkamp avait mangé du poulet grillé avec des légumes dont les fibres étaient «insolubles», selon l'experte.