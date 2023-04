Transport aérien au Luxembourg: Bataille de chiffres sur les jets privés au Findel

Illustration/Pexels

Alors que, vendredi dernier, Greenpeace avait dénoncé une explosion (+67%) du nombre de vols privés via le Findel en 2022 (2 767) et leur impact écologique, le ministère de la Mobilité a réagi, mardi auprès de L’essentiel, en soulignant que «prendre les années 2020-2022 pour faire une telle étude n'est pas vraiment très utile car ce sont trois années exceptionnelles et ne reflètent pas un trafic «typique». Il faudrait au moins la comparer à 2019 pour avoir une idée de ce à quoi elle ressemble par rapport à la «période prépandémique», note le ministère.

Contrairement à Greenpeace qui compte les vols privés, le ministère chiffre les mouvements, décollages comme atterrissages. En 2022, 13 015 mouvements ont été enregistrés, contre 10 725 en 2021, 7 893 en 2020, année de confinement, et 11 157 en 2019. «Tout avion qui fait le plein ainsi que tous les charters et les déviations d'avion qui ne font pas partie des vols commerciaux réguliers au Luxembourg sont comptabilisés (hormis les vols gouvernementaux et médicalisés)», précise le ministère qui ne nie pas leur impact sur l’environnement. «Dans l'ensemble, il est important et doit être soigneusement pris en compte», poursuit-il.

Neutre en carbone grâce à des compensations

Les taxes perçues par l’aéroport dépendent du modèle, du poids de l’avion, de son niveau de pollution environnementale et sonore, insiste Luxairport qui souligne que l’aéroport a encore reçu récemment une certification indiquant que l'aéroport est neutre en carbone grâce à des compensations. «Et il y a l’objectif d’être totalement neutre à l’horizon 2030», indique l’aéroport. Globalement, moins un avion est polluant, moins ses charges sont élevées. Pour un décollage ou un atterrissage du Findel, le prix est fixé à 3,90 euros par tonne du MOTW (maximum take-off weight), soit par exemple entre 19 et 80 euros pour un jet. Pour un Boeing 747, le prix grimperait à 1 600 euros.

S’y ajoutent 1,25 euro pour 24 heures et par tonne de MTOW pour le parking, et 10 euros par passager au départ... Enfin, tous les atterrissages sont exemptés des redevances terminales auprès de l’Administration de la navigation aérienne; Seul le départ des aéronefs y est soumis. Pour le calcul, le taux unitaire a été fixé à 223,97 euros. Une taxe revient par ailleurs à l’Institut luxembourgeois de régulation, dont le coût est partagé entre les usagers et Luxairport.

