Battisti prêt à rencontrer les proches des victimes

Après avoir déclarer «assumer cette période historique», l'ex-activiste d'extrême gauche a réaffirmé son innocence des quatre meurtres pour lesquels il a été condamné en Italie.

Interrogés jeudi par le journal La Stampa , des proches des victimes ont appelé Battisti à nommer les auteurs des homicides et rappelé qu'il avait été condamné notamment sur la base de témoignages de "repentis".

"Il m'a dit qu'il était prêt à expliquer aux proches des victimes, en les regardant dans les yeux, qu'il n'a participé à aucun de ces meurtres et qu'il ne les a pas non plus planifiés", a déclaré au quotidien italien le sénateur brésilien Edoardo Matarazzo Suplicy.