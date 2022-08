États-Unis : Battue à mort par deux femmes pour une histoire de triangle amoureux

Ashley Bocanegra, 30 ans, a trouvé la mort jeudi dernier dans un appartement de Buford (Géorgie). Mère d’un enfant de 7 ans, l’Américaine a été battue à mort par deux femmes qui lui avaient tendu un piège en l’attirant chez elles. Antonetta Stevens, 27 ans, et Janine Gonzalez, 17 ans, ont été arrêtées sur les lieux de l’agression et mises en examen pour meurtre, rapporte The Independent . Selon les enquêteurs, une histoire de triangle amoureux est à l’origine du drame.

Il semble en effet que Pedro*, le frère de Janine, vivait une relation amoureuse à la fois avec Ashley et Antonetta. Cette dernière a confirmé aux enquêteurs qu’elle avait découvert que son compagnon la trompait avec sa rivale. L’homme, qui est le père de l’enfant d’Ashley, se trouvait d’ailleurs dans l’appartement au moment de l’agression. Ses épaules et son dos étaient recouverts de blessures quand il a emmené la victime à l’hôpital, mais l’homme a refusé d’expliquer aux policiers ce qui s’était passé.

«Ashley était belle à l’intérieur comme à l’extérieur, alors je comprends pourquoi elles étaient jalouses. Et la jalousie est un défaut très laid», s’indigne Brianna Jamison, une cousine de la victime. Selon la sœur d’Ashley, celle-ci a dû être transférée vers un autre hôpital, tant ses blessures étaient sévères. «Elles lui ont fracturé les côtes et blessé son foie. Elle n’arrivait plus à respirer par la bouche», a expliqué Jessica Roche. La trentenaire a succombé avant son opération. Selon la plateforme GoFundMe, Ashley était originaire de New York mais avait déménagé en Géorgie «pour une meilleure vie pour elle et son fils».