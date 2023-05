Défense: «L'agression russe en Ukraine met notre démocratie en péril»

Près d’un an après le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine, la guerre a profondément impacté la politique extérieure… et intérieure des pays de l’Union européenne. D’intérêt tout relatif il y a quelques années, le secteur de la défense a pris une tout autre envergure au Luxembourg.

Ainsi, la volonté luxembourgeoise de faire passer le budget de l’armée à 1% des dépenses nationales d’ici à 2028 - contre 0,71% en 2023 - ne risque pas de faire l’objet d’un procès en gabegie. La guerre est aux portes de l’UE, et cet investissement substantiel, chiffré à un milliard d’euros par an à terme, sonne autant comme un acte de solidarité envers les alliances internationales dont fait partie le Luxembourg - l’OTAN en premier lieu - que comme une réponse politique coordonnée à la menace russe.

«Non pas que les chars russes sont aux portes du Luxembourg, mais les risques provoqués par cette agression mettent notre modèle et nos démocraties en péril (…) On ne peut pas profiter de toute la sécurité qu’on nous offre sans rien apporter», justifie le ministre de la Défense, François Bausch, sans considérer cet investissement comme une réponse aux États-Unis, premiers contributeurs de l’OTAN, et qui réclament toujours davantage de contributions des autres membres.