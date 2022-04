Football : Bayern: Kahn dément tout projet de transfert de Lewandowski

Oliver Kahn, le patron du Bayern Munich, s’est échauffé en démentant une nouvelle fois les rumeurs de transfert du buteur polonais cet été.

Le salaire de Robert Lewandowski se monte à 23 millions d’euros par saison. AFP

«J’ai l’impression qu’il y a un concours de qui dira la plus grosse bêtise sur Robert Lewandowski!» Oliver Kahn, le patron du Bayern, s’est échauffé en démentant une nouvelle fois les rumeurs de transfert de Robert Lewandowski cet été. Le club bavarois «n’est pas fou au point de discuter du transfert d’un joueur qui marque entre 30 et 40 buts par saison pour nous», a explosé l’ancien gardien de but international, interrogé mardi soir avant le quart de finale de Ligue des champions contre Villarreal, fatal au Bayern (éliminé 1-0 à l’aller, 1-1 au retour).

Kahn répondait sur Amazon Prime aux spéculations de la presse allemande sur un possible départ du buteur polonais vers Barcelone, alimentées par le fait que son contrat expire en juin 2023 et que le club bavarois n’a toujours pas annoncé avoir fait une proposition de prolongation. «Dans tous les cas nous avons encore Robert pour une saison avec nous», a poursuivi le dirigeant. «Nous avons commencé à discuter il y a longtemps, il sait ce qu’il doit au FC Bayern, et nous savons ce que nous lui devons.»

Mais Kahn n’a pas donné d’autre détail sur l’avenir du meilleur joueur Fifa 2020 et 2021. Arrivé au Bayern en provenance de Dortmund en 2014, Lewandowski avait déjà exprimé des envies de départ il y a quelques saisons, mais il ne s’est toujours pas exprimé cette année sur le sujet. Son salaire se monte à 23 millions d’euros par saison, et les dirigeants s’interrogent, selon la presse allemande, sur la pertinence de prolonger – et pour combien d’années ? – un tel contrat pour un joueur de 33 ans.