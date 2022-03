Ligue des champions : Bayern, le Barça et Valence se qualifient

Barcelone, Bayern Munich, Valence et le Shakhtar se sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions à l'occasion de la 5e et avant-dernière journée de poules.

Les qualifiés de mardi rejoignent ainsi en 8e de finale Porto, Malaga et Manchester United, les autres clubs déjà qualifiés avant cette 5e journée. Chelsea, le tenant du titre, n'a plus son destin en main et jouera sa qualification lors de la 6e et dernière journée. Les «Blues», dont le vestiaire se fissure jour après jour, ont été lourdement battus par la Juventus (3-0). La «vieille dame» a de beaux restes et est 2e. Dans l'autre match, les Danois de Nordsjaelland ont finalement cédé en deuxième période contre les nouveaux riches du Shakhtar Donetsk (5-2). Nordsjaelland est éliminé et finira 4e.