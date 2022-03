BayernLB perquisitionnée au Luxembourg

LUXEMBOURG - Des perquisitions ont eu lieu mercredi dans les locaux de la banque publique BayernLB en Allemagne, en Autriche et au Luxembourg, en raison de soupçons d'abus de confiance visant l'ancienne direction.

Dans une brève réaction, BayernLB a dit avoir coopéré avec le parquet et mis à sa disposition les documents dont il a besoin. BayernLB est l'une des banques régionales allemandes les plus touchées par la crise financière. Elle n'a dû son salut qu'à l'injection massive de fonds publics à la fois de l'État régional de Bavière et de l'État fédéral.

L'établissement a été contraint par la Commission européenne à se restructurer en profondeur en renonçant à des activités non stratégiques et en mettant l'accent sur le financement des Petites et moyennes entreprises (PME). Mais sa situation reste fragile. En août, elle a fait état d'une explosion de ses provisions sur crédits à risques au premier semestre et n'a pas exclu une nouvelle perte de 2009.