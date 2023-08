Niger: Bazoum appelle à l’aide, les putschistes menacent de riposter

Le président élu du Niger Mohamed Bazoum a prédit des «conséquences dévastatrices» dans la région si le coup d’État réussit dans son pays et a appelé la communauté internationale à l’aide, les putschistes promettant pour leur part une «riposte immédiate» à «toute agression».

Tard jeudi, dans un communiqué lu à la télévision, les putschistes ont dénoncé «les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec la France», dont un contingent militaire est déployé au Niger. Et ils ont promis une «riposte immédiate» à «toute agression» de la part d’un pays de la Cédéao, hors Mali et Burkina Faso, membres «amis» suspendus, eux aussi dirigés par des putschistes.