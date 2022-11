Une journée de découverte autour des BD et mangas

«J’adore les séries "Animal Jack" et "Wind Fighters" et j’aime bien les dessins des auteurs lorsqu’ils font des dédicaces», s’enthousiasme Valentina, 10 ans, l’une des visiteuses du Salon de la bande dessinée et du manga , organisé ce samedi au lycée Vauban, à Luxembourg. Comme d’autres, elle est surtout attirée par le manga, grâce à son côté «imaginaire et fantastique», qu’elle retrouve dans ses lectures de romans.

Dans une grande salle de l’établissement français, des visiteurs déambulaient autour des stands de dédicaces, des panneaux exposant des planches et des espaces de librairie. L’auteur français Arnaud Poitevin semblait ravi: «Le collège a fait lire certains de mes livres aux élèves, donc ils connaissaient bien mes personnages!». L’événement s’inscrit en effet «dans le cadre d’une semaine pédagogique sur les BD et mangas. Plusieurs centaines d’élèves ont vu au moins un auteur cette semaine», affirme Emmanuel Hillard, proviseur adjoint.

«Les gens sont curieux et prêts à faire des découvertes, tout le monde y trouve son compte», se réjouit Héloïse Chochois, auteure d’un album sur le 11 septembre 2001 et présente à une conférence sur le terrorisme en bande dessinée, organisée dans le cadre du salon. Celui-ci a attiré environ un millier de personnes, dont Oscar, 10 ans, venu avec ses parents: «j’aime surtout les mangas, j’ai acheté et fait dédicacer trois tomes», raconte, tout fier, l’élève de CM2, qui lit aussi quelques BD par ailleurs: «Boule et Bill et Gaston Lagaffe». Jeanne, 6 ans, venue avec sa mère, a aussi trouvé son bonheur: «j’ai des albums de "Adèle" et "Lili Crochet". La maîtresse nous en a parlé en classe», sourit celle qui découvre tout juste la lecture.