Idéfix et sa bande font enrager les Romains

Idéfix semble se plaire dans son nouveau rôle de héros. Le quatrième tome de ses aventures le met de nouveau en scène à Lutèce, à une époque où il n’a pas encore rencontré les habitants d’un village d’irréductibles. Mais déjà, il mène la vie dure aux Romains et à leurs chiens, les empêchant de faire la loi dans son quartier. L’album a un petit format et présente trois aventures, réalisées par trois duos d’auteurs, avant un cinquième tome annoncé fin septembre.

Briseradius, dresseur romain croisé dans «Astérix gladiateur», capture Idéfix et ses amis pour les incorporer dans son numéro de cirque. Mais ce ne sont pas ceux que l’on croit qui vont s’amuser… La deuxième courte histoire voit les chiens aux prises avec une recette de soupe, tandis que dans la dernière, ils tentent d’empêcher les légionnaires romains de s’accaparer des menhirs gaulois.

«J’ai adoré jouer les livreurs de menhirs», déclare un Idéfix espiègle, faisant un clin d’œil à sa future vie dans un village d’Armorique. Des personnages connus font de brèves apparitions, comme Abraracourcix et Bonemine, Anglaigus et donc Briseradius. La nouvelle série, adaptée au jeune public, trouve ses marques et permet peut-être à une nouvelle génération de découvrir l’univers d’Astérix.