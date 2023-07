Qu’est-ce que le «bean bag», la munition utilisée par la police française?

Les «bean bags» ont été utilisés à de nombreuses reprises lors des opérations de maintien de l'ordre de la police française. Twitter/@FlagrantDeni

«Regardez l’arme du crime! C’est du plomb dedans» s’écrie un jeune homme, tenant dans sa main un projectile et une casquette ensanglantée, dans une vidéo que s’est procurée L’essentiel, et enregistrée suite à l’incident qui a gravement blessé à la tête un jeune de Mont-Saint-Martin, jeudi dernier, dans des circonstances encore floues.

L’objet qui a frappé Aimène Bahouh à la tête est une munition de la police dite «non létale», appelée «bean bag» (sac à pois) et se présente comme un sachet en toile contenant des billes de plomb, d’acier ou de sable, enroulé dans une douille de 20 mm de diamètre et tirée par un fusil. Le projectile est conçu pour se déployer, frapper une cible et «transmettre son énergie cinétique au niveau de la zone d’impact», sans la pénétrer.

Employé massivement pendant le mouvement américain #Blacklivesmatter, plusieurs témoignages affirment que son utilisation en France est étroitement liée aux interventions du RAID, notamment à Mont-Saint-Martin. Dans la commune frontalière, des témoignages concordants rapportent que plusieurs personnes ont été touchées et blessées par des tirs du RAID lors de cette soirée.

L'un des «bean bags» tiré par le RAID à Mont-Saint-Martin. L'essentiel

Des images authentifiées que L'essentiel a pu visionner montrent notamment des hommes du RAID tirer à plusieurs reprises en direction de personnes dans une rue de Mont-Saint-Martin. Une information confirmée par la procureure de la république de Val de Briey, Catherine Galen. «Le Raid a fait usage d’armes intermédiaires, des LBD et des lanceurs de ''bean bags''», a-t-elle déclaré à nos confrères de l’AFP.

Lésions sévères, voire mortelles

Depuis la médiatisation sur les réseaux sociaux de plusieurs cas de blessures, dont celle d’Aimène Bahouh, des voix s’élèvent pour décrire l’utilisation de cette munition jugée dangereuse. Cette dernière est classée, au même titre que le lanceur de balles de défense et du pistolet à impulsions électriques, dans la catégorie des «moyens de force intermédiaire».

«Ce qu’on constate, c’est que les ''bean bags'' peuvent mutiler et tuer. Les études montrent qu’il s’agit d’une arme que les policiers maîtrisent difficilement. Une fois projetée, ils ne sont pas en mesure de savoir quel va être l’impact», a expliqué à L’essentiel, Paul Rocher, économiste et auteur de «Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l’arme non létale».

Un rapport de la Société française de médecine d’urgence (SFMU) de 2014 sur les traumatismes causés par les armes dites «non létales» explique que le «bean bag» présente un risque mortel à moins de trois mètres par «manque de déploiement ou encore par rupture du sachet et pénétration des plombs». «À une distance supérieure ou égale à sept mètres, même parfaitement déployé, le ''bean bag'' peut être responsable de lésions sévères voire mortelles», précise le rapport.

«Pas approprié au contrôle des foules»

Un rapport de l’ONU de 2020 préconise que ces projectiles ne soient utilisés qu’en tir direct dans le but de frapper le bas de l’abdomen ou les jambes d’un individu violent, et décrit ses risques. «Un tir au visage ou à la tête peut entraîner une fracture du crâne et des lésions cérébrales, des blessures aux yeux, y compris la cécité permanente, et même la mort».

Dans une étude de l’Université du Texas, publiée dans la revue scientifique britannique The New England Journal of Medicine, les médecins concluent que les «bean bags» «peuvent provoquer de graves blessures et ne sont pas appropriés au contrôle des foules».

D’après Paul Rocher, sa qualification de «non létale» produit également un effet comportemental qui la rend d’autant plus dangereuse. «Dès lors qu’une arme est réputée non létale, elle génère l’impression auprès de ceux qui l’utilisent qu’elle n’est pas dangereuse, ce qui incite à une utilisation plus abondante», affirme l’universitaire. Interrogé par L’essentiel sur l’utilisation de cette munition par les forces de l’ordre, le ministère français de l’Intérieur n’a pour l’heure pas donné suite à notre demande.