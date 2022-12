Ukraine : Bear Grylls a rendu visite à Volodymyr Zelensky

Se rendre en zone de guerre n’a pas effrayé Bear Grylls, ex-soldat des forces spéciales britanniques. L’animateur de «Man vs Wild», célèbre émission de survie, était en effet à Kiev récemment. Il y a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, selon des photos publiées par le Britannique sur Instagram.

«Cette semaine, j’ai eu le privilège de me rendre à Kiev, la capitale de l’Ukraine, et de passer du temps avec le président Zelensky. Cela a été pour moi une expérience sans pareille. Alors que le pays entre dans l’hiver et que ses infrastructures sont attaquées, la survie de millions de personnes est un véritable combat quotidien. Grâce à ce programme spécial, le monde verra une facette du président Zelensky qui n’a jamais été montrée auparavant», a écrit Bear Grylls sur le réseau social vendredi 2 décembre 2022. Il a précisé que cette émission serait «bientôt» disponible.