Bear Stearns fait dégringoler les Bourses

Le sauvetage de la banque d’affaires américaine, ce week-end, a entraîné hier un décrochage du dollar et fait plonger la plupart des Bourses mondiales.

C'est Hong Kong qui a le plus chuté, avec -5,18 %. (ap)

Le rachat de la banque Bear Stearns pour une bouchée de pain dimanche soir laisse craindre une crise financière encore plus grave que prévu. Résultat, les Bourses asiatiques puis européennes ont fortement chuté dans la matinée, dans l'attente de l'ouverture de Wall Street.

À Hong Kong, l’indice Hang Seng a clôturé en chute de 5,18%, celui de Shanghai de 3,6% tandis qu’à Tokyo l’indice Nikkei perdait 3,71%, tombant sous les 12000 points pour la première fois depuis plus de deux ans et demi.

Les Bourses européennes ont ouvert sur le même rythme avec, en plus des mauvaises nouvelles américaines, la publication de plusieurs indices moins bons que prévu. À Paris, le CAC 40 est passé sous la barre symbolique des 4500 points, un niveau inédit depuis novembre 2005.