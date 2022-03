Ski/Descente : Beat Feuz prophète en son pays, Guay médaillé

Le Suisse Beat Feuz s'est offert le plus beau des cadeaux en remportant dimanche la descente, course reine des Mondiaux de ski alpin de Saint-Moritz.

Devant près de 40 000 spectateurs en fusion, sous le soleil retrouvé, après l'annulation de l'épreuve la veille en raison du brouillard, Feuz décroche son premier titre mondial après avoir obtenu le bronze il y a deux ans à Beaver Creek (Colorado). "C'est incroyable. Nous sommes en Suisse, aux Mondiaux et je gagne", exultait Feuz, qui avait "un bon pressentiment dimanche matin". Le Bernois, prophète en son pays et qui s'était imposé ici-même en descente et en Super-G la saison dernière lors des finales de la Coupe du monde, succède à son compatriote Patrick Küng, tout près de réussir le doublé, mais qui, à 2/100e du podium, termine ex-eaquo à la 4e place avec le Norvégien Kjetil Jansrud, toujours à la recherche d'un titre planétaire.

Ni les Italiens pourtant très en forme cette saison mais trop loin (Peter Fill 9e et Dominik Paris 13e), ni les Français ambitieux (Brice Roger 10e et Johan Clarey qui chutait) ni les Norvégiens ne faisaient mieux. A 30 ans, malgré ses 24 podiums de Coupe du monde en 126 courses, dont 7 victoires, Feuz a longtemps été abonné aux blessures, la dernière à un genou qui l'a laissé longtemps sur le carreau.

Avec quatre médailles, dont deux en or (avec celle de Wendy Holdener en combiné), la Suisse compte, à mi-Mondiaux, le même total que l'Autriche. A la maison, la délégation helvétique comptait sur Lara Gut qui s'est contentée du bronze en Super-G avant de se blesser grièvement (genou) vendredi lors du combiné, mettant un terme à sa saison. Mais le combiné hommes lundi, puis l'épreuve par nation mardi et le géant et le slalom et fin de semaine prochaine peuvent encore réserver de belles surprises.