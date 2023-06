De «nouveaux» morceaux des Beatles générés par l'intelligence artificielle

Here comes the AI: Fans rejoice in 'new' Beatles music

«C'est tellement magnifique!!!»

Tout aussi impressionnante: une version de «Grow Old With Me», l'une des dernières chansons écrites par John Lennon, sortie après son assassinat et recréée par un amateur d'intelligence artificielle se faisant appeler «Dae Lims».

«Très émouvant»

Utilisation d'un filtre

Le morceau «Heart on a Sleeve», réunissant les artistes Drake et The Weeknd, avait lui récolté des millions de clics sur TikTok et d'autres plateformes. La technologie utilisée analyse et capture les nuances d'une voix. Les créateurs chantent probablement les paroles eux-mêmes, avant d'y appliquer un «clone» de la voix désirée, comme on applique un filtre sur une photographie. Y arriver n'est pas simple et requiert des humains sachant manier l'IA, avec une réelle connaissance des logiciels de musique, selon Zohaib Ahmed, PDG de Resemble AI, une entreprise de Toronto spécialisée dans ce domaine.