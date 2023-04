Les Pékinois sous le charme: «Beau» et «talentueux»: Macron a charmé la Chine

Son histoire avec Brigitte

«J'adore sa voix»

«Le style d'Emmanuel Macron plaît aux Chinois. Il a le contact facile. C'est aussi quelqu'un qui va au bout de ses idées», juge Yue Liang, 34 ans, un Pékinois au physique svelte et habillé d'un sweat noir. «C'est un président jeune et énergique, très actif pour mener des réformes sur plusieurs sujets» en France, dit-il, espérant que Pékin et Paris «collaborent davantage en matière de technologies, d'environnement» et «contre le réchauffement climatique».