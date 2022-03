38e cérémonie : Beaucoup d'«Amour» aux Césars 2013

Tandis que Jamel Debbouze s'est moqué de Gérard Depardieu lors de l'ouverture de la cérémonie, le film de Michael Haneke a raflé de nombreux Césars durant la soirée de vendredi.

Le film, Palme d'or à Cannes en mai dernier, a remporté cinq Césars, meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scenario pour Michael Haneke, meilleure actrice pour Emmanuelle Riva et meilleur acteur pour Jean-Louis Trintignant. Déjà à Los Angeles en prévision des Oscars, Michael Haneke n'était pas sur la scène du Châtelet pour recevoir ses prix. Jean-Louis Trintignant, 82 ans, à Bruxelles pour une pièce de théâtre, a pu être joint au téléphone en direct par son fils Vincent, venu chercher le premier César de la très riche carrière de son père.

Deux prix pour «Le prénom»

«De rouille et d'os», de Jacques Audiard, neuf fois nommé, a été l'autre gagnant de la soirée avec quatre Césars: meilleure adaptation, meilleure musique originale, meilleur espoir masculin pour Matthias Schoenaerts et meilleur montage. La soirée a aussi souri à la comédie à succès «Le prénom» de Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière. Elle a raflé les deux Césars du meilleur second rôle, l'un pour Guillaume de Tonquédec et l'autre à Valérie Benguigui.