Georges Krombach : «Beaucoup de Luxembourgeois se demandent: ''Pourquoi j'irais bosser dans le privé''?'»

LUXEMBOURG – Georges Krombach, président de la Fédération des jeunes dirigeants luxembourgeois, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 14 juin

«Les Luxembourgeois, les entrepreneurs luxembourgeois et chacun au Luxembourg a plus d'ambition que les Américains ou que les autres nationalités», explique Geroge Krombach. «Mais l'ambition est un peu un tabou au Luxembourg (...) si tu décides de devenir entrepreneur ou de fonder une boîte ou d'aller dans le privé, tout le monde te regarde un peu avec des grands yeux, ''Pourquoi tui fais ça? T'es fou? Essaie d'avoir une palce sûre avec un gros salaire''», poursuit-il.

Il comprend que les Luxembourgeois préfèrent travailler pour l'État «parce que les places d'employés d'État sont garantie à vie» et que les salaires y sont élevés «contrairement à la France ou à l'Allemagne», alors «Pourquoi j'irais bosser dans le privé?». Il regrette qu'ils soient trop influencé par la «promiscuité familiale» et cédent parfois «à la facilité».

«Le Luxembourg est un vrai paradis sur Terre du point de vue de la Sécurité sociale, de la médecine, éducation et ça on le comprend qu'une fois que t'es aux États-Unis», confie le directeur de Landewyck qui a vécu deux ans à New York. «Aux États-Unis, il y avait trois lignes sur mon contrat de travail: 1. Tu peux partir quand tu veux et nous on peut te faire partir quand on veut, 2. Zéro jours de congé mais on t'en donne 10 parce que t'es sympa, 3. T'as pas d'assurance sociale mais on t'en donne une mais dès que tu quittes l'entreprises tu la perds». Cela fait relativiser quand on revient en Europe, «ici, une carrie c'est 20 euros, là bas c'est 800 dollars».

Du coup, «le rêve américain c'est beau mais le confort luxembourgeois il est très très beau».

La séquence du 13 juin

Fondée en 1977, la Fédération des jeunes dirigeants est une «association de gens dynamiques qui aiment bouger les choses au Luxembourg», explique Georges Krombach. «De gens de tous bords, de toutes nationalités, du secteur privé et public». Sa mission? «Fédérer les entrepreneurs au Luxembourg (...) surtout pour ceux qui prennent des responsabilités à un jeune âge», explique le quadagénaire qui dénonce les «seniors qui s'agrippent au siège jusqu'à ''six feet under" et nous on veut un peu faire bouger les choses». Il faut trouver le «bon mélange entre associer l'expertise des seniors et l'envie de bouger les lignes des jeunes».

Parfois la réussite suscite des jalousies. «Au Luxembourg, tout le monde se connait, tout se sait et du coup et du coup on a un peu plus peur à révolutionner les choses, à être disruptif parce qu'on a peur de choquer le voisin, de choquer la grand-mère, on dit toujours ''qu'est-ce que ta grand-mère penserait de ton geste?''». Des hésitations qui n'existent pas par exemple aux États-Unis où il a habité «parce qu'on vit loin de sa famille, on connait pas ses voisins donc on s'en fout, on bouge les choses sans réfléchir».

