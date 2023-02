Circulation au Luxembourg: «Beaucoup de piétons ont les yeux rivés sur leur GSM»

Trois ont également reçu une amende de 145 euros pour défaut de s'approcher à vitesse modérée d'un passage pour piétons et quatre pour avoir dépassé ou essayé de dépasser alors que le véhicule qui les précédait était immobilisé devant un passage protégé. À noter que plus de 760 avertissements taxés ont été émis pour des automobilistes qui s'étaient immobilisés (49 euros) ou stationnés (74 euros) sur des passages protégés.

«On a l'impression de demander un service quand on veut traverser»

Piétons et automobilistes ont exprimé leur opinion concernant l'absence de «priorité absolue» pour les plus vulnérables. «On a l'impression de demander un service quand on veut traverser dans ces passages!», lance Seriously. Un avis partagé par antysensurlessciel: «Les automobilistes ne s'arrêtent pas, surtout le matin lorsque la visibilité est mauvaise. Il faut presque mettre un pied sur le passage piéton ''pour marquer son intention de passer'' et c'est dangereux».