À Differdange: «Beaucoup de rires et de bon temps» grâce aux jeux de société

1 / 7 Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«On a commencé à jouer il y a un an avec des amis. Quand on a vu qu'il y avait une soirée jeux de société on a décidé de venir pour en découvrir des nouveaux et peut-être en acheter après pour jouer avec des amis à la maison», raconte Cedric, 25 ans, de Niederkorn.

Il a participé ce mardi soir, comme une vingtaine d'autres personnes, à la première soirée jeux à l'Aalt Stadhaus à Differdange. «Les jeux de société ont connu un regain de popularité avec le Covid. On s'est dit que ça serait bien d'organiser ces soirées maintenant qu'il est à nouveau possible de se retrouver», explique Réjane Nennig, directrice du centre culturel.

«Le jeu est devenu plus attractif»

«On a beaucoup de jeux à la maison, l'idée de jouer à de nouveaux jeux et de rencontrer des gens nous a plu», confie Julien, venu avec sa femme et ses enfants. Aspasia et ses deux adolescents sont aussi des passionnés. «On aime bien les jeux de stratégie, d'aventure et les jeux de cartes. On rit beaucoup et on passe du bon temps».

Le jeu de société s'est développé, «il y a une grande créativité des auteurs, des maisons d'édition. Le jeu est devenu plus attractif», relate Romuald Morhs, président de l'ASBL Ludoland, qui a apporté les jeux et expliqué les règles mardi soir. Face à cet attrait, l'ASBL aimerait créer une ludothèque où les gens pourront jouer et emprunter des jeux.