Initiative : Beaucoup de vapeur et un peu d'huile de coude

LONGLAVILLE - En discutant avec un ami aux États-Unis, Marcos Paraiso a décidé de se lancer dans le lavage de voitures à la vapeur.

«La chaleur de la vapeur et la pression permettent de passer partout, même dans les recoins. En plus, pour une voiture il me faut entre un litre et demi et trois litres d'eau seulement», affirme-t-il.