Bryce Dallas Howard : «Beaucoup moins» payée que Chris Pratt

Les inégalités salariales entre hommes et femmes ne sont pas nouvelles. Y compris dans le monde du cinéma. Bryce Dallas Howard l’a démontré une nouvelle fois en évoquant sa paie pour la trilogie «Jurassic World» dans laquelle elle était en haut de l’affiche avec Chris Pratt. Il se dit que la comédienne, qui veut aussi mener une carrière de réalisatrice, aurait touché 8 millions de dollars pour les trois films alors que son confrère masculin en aurait gagné deux de plus pour cette même trilogie.

«Les articles à ce sujet sont intéressants parce qu’en réalité j’étais payée tellement, tellement, moins que ce qu’il était écrit», a affirmé la comédienne américaine de 41 ans à «Insider» sous-entendant que l’écart salarial avec Chris Pratt était encore plus important. Elle a toutefois concédé que quand elle avait signé son contrat pour les trois films, il y a huit ans, le monde était «différent»: «Quand j’ai commencé les négociations pour «Jurassic World», en 2014, et c’était un monde différent dans lequel j’étais très désavantagée. Et, malheureusement, comme j’ai dû signer pour trois films, les jeux étaient faits».