Ukraine/Russie – «Beaucoup plus que des manoeuvres russes»

Ukraine/Russie : «Beaucoup plus que des manœuvres russes»

L'Europe est confrontée, selon les Occidentaux, à «la plus grande concentration de forces militaires russes» depuis la Guerre froide.

C'est «beaucoup plus que des manœuvres» et «la Russie est assurément en mesure, sans autre forme d'avertissement, d'attaquer» l'Ukraine, a dit Jens Stoltenberg à la chaîne de télévision allemande ZDF. Un responsable américain a estimé vendredi que la Russie disposait de 190 000 hommes aux abords de Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes. Jusqu'à alors, ils parlaient de 150 000 aux frontières du pays.