Triple alerte météo: Beaucoup de vent dimanche soir, puis jusqu'à 5 cm de neige lundi

Les prochaines heures risquent bien d'être agitées au Luxembourg. La pluie provoque déjà un risque de crues à plusieurs endroits du pays; une vigilance est activée depuis samedi et elle est en vigueur jusque dans la nuit de lundi à mardi. «Des inondations et dommages locaux» sont possibles et L'essentiel vous tiendra informés de la situation.