Une influenceuse arrêtée pour une vidéo de moqueries

La garde à vue lui pendait au nez, c’est désormais chose faite. Une influenceuse parisienne a été arrêtée, jeudi matin, par la brigade criminelle à son domicile. Elle fait l’objet d’une enquête pour apologie du terrorisme, rapporte Le Parisien. La semaine dernière, la jeune femme a publié sur Instagram une vidéo où elle faisait de l’ironie sur une histoire non vérifiée d’un bébé israélien mis dans un four allumé par un terroriste du Hamas le 7 octobre.

Cette information, qui émanait d’un secouriste israélien, avait été reprise par les autorités israéliennes sans être confirmée. Sa véracité continue d’être mise en doute. Dans sa vidéo, Warda A. y va de son commentaire, tout sourire face à la caméra: «Je me pose la question s’ils ont mis du sel et du poivre? Ils ont mis du thym? Ils l’ont fait revenir à quoi et ça a été quoi l’accompagnement?» Elle écoute ensuite, hilare, la réaction d’une personne présente dans la pièce.