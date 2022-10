Flavio Becca en appelle à une quadripartite sur le logement

«Il faut régler les problèmes comme de vrais Luxembourgeois, en remontant nos manches». On le sait, Flavio Becca s’exprime avec parcimonie, mais il n’a pas sa langue dans sa poche. Alors, quand le patron de l’imposant groupe immobilier Promobe évoque la crise de l’inflation, qui n’épargne pas son secteur de prédilection déjà intrinsèquement en proie à une flambée des prix, le discours est ciselé.

«L’an dernier, j’avais lancé l’idée d’une tripartite, je ne comprends pas pourquoi on n’est pas arrivé à la faire», s’étonne l’entrepreneur, évoquant la tripartite Énergie ayant mobilisé gouvernement et partenaires sociaux, ces dernières semaines.

Et de poursuivre: «Cette année, il faudrait passer à une quadripartite, avec l’État, les communes, les promoteurs, et inclure les institutions financières, car il y a un problème de remboursements des crédits». Présenté samedi par trois ministres, le projet de loi incluant l’impôt à la mobilisation de terrains ne fait pas trembler le patron de Promobe, qui veut bien le payer, «mais alors parlons d’une taxe sur la bureaucratie». Explications de texte: «Je veux construire, je ne fais pas de spéculation! Mais quand il faut des années pour obtenir des autorisations... cela me fait perdre aussi de l’argent».