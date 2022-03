Beckham s'est offert deux sauts à l’élastique

Le footballeur s’est jeté dans

le vide depuis un pont sans

la moindre appréhension.

Il s’est jeté dans le vide à 40 mètres au-dessus de la mer. Et visiblement sans la moindre hésitation. Avant de se lancer, Beckham souriait avec ses potes. Il a tellement apprécié l’expérience qu’il a remis ça, en demandant un élastique plus long.

Du coup, la seconde fois, David a heurté l’eau et a été remonté tout sourire... et tout mouillé. Les seuls qui n’ont pas rigolé sont les dirigeants du Milan AC, équipe que va rejoindre le beau David dès le 21 décembre pour une période de six mois.