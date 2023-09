Le Bélarus accuse la Pologne d'avoir violé sa frontière

La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l'armée, indiquant que la station balnéaire d'Odessa avait subi des dégâts «importants». Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l'ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre), et la «grande majorité» au-dessus de celle d'Odessa, a dit l'armée. Un projectile Onyx a lui frappé un entrepôt de grain «vide» sur le port d'Odessa, a déclaré Natalya Gumenyuk, une porte-parole de l'armée, affirmant elle que la station balnéaire est «en fait détruite«. L'armée a par ailleurs fait état d'entrepôts et d'entreprises endommagées par des chutes de débris dans la banlieue de la ville.