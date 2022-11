Amical: la Belgique, peu rassurante, battue par l'Égypte

Le décalage horaire entre le Luxembourg et le Qatar est de deux heures: quand il est 12h au Grand- Duché, il est 14h à Doha.

Cela a pour conséquence d'offrir des matches un peu plus tôt que nos habitudes européennes puisque les premières rencontres commenceront à 11h et les plus tardives à 20h. La finale est programmée le 18 décembre à Lusail, avec un coup d'envoi prévu à 16h.