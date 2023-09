Belgique: Des écoles vandalisées par des opposants à un cours d'éducation sexuelle

Les faits se sont produits à Charleroi (sud). Dans les quatre écoles, de niveau maternel et primaire, ont été découvertes des inscriptions hostiles à un programme scolaire d'éducation sexuelle tout juste officiellement adopté par décret, a précisé à l'AFP Vincent Fiasse, procureur de la ville, qui pilote l'enquête.

«No Evras», mentionnaient des inscriptions en noir sur plusieurs murs, d'après des images des télévisions belges. Un sigle qui fait référence à «l'Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle», un cours de deux heures par an pour deux classes d'âge destiné à répondre aux questions des élèves sur ces sujets sensibles.

«Inadmissible de faire peur aux parents»

Mais depuis la rentrée scolaire, le programme suscite une fronde sur les réseaux sociaux et des appels à manifester provenant de milieux ultra-conservateurs, notamment d'associations islamiques et de Civitas (catholiques intégristes). Caroline Désir, la ministre francophone de l'Education, a dénoncé «une campagne de désinformation» destinée selon elle à «attiser la suspicion» et «faire peur aux parents».