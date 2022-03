Belgique en crise, Belges en fête

Pour conjurer le malaise grandissant, des milliers de personnes ont sorti drapeaux et parapluies (on est au plat pays) tricolores pour la fête nationale. La dernière?

En ce jour de fête nationale, la «majorité silencieuse» est sortie défiler pour l’unité d’une Belgique en crise. "On veut représenter la grande partie de la population qui veut rester ensemble, la majorité silencieuse qui refuse le séparatisme, contrairement à ce qu'on peut croire en écoutant les médias", commente Didrik de Schaetzen, qui tient en main un immense drapeau.

"La situation est sans espoir et il n'y a plus qu'une solution: la dissolution de la fédération belge", a commenté lundi dans un communiqué le parti extrémiste flamand Vlaams Belang, évoquant la peut-être "dernière" fête nationale.

"La Belgique est la Belgique. Je suis Belge et je resterai Belge", conteste May de Bont, une Flamande qui est venue à Bruxelles pour son fils, qui participe lundi après-midi au défilé militaire et civil. Ce 21 juillet, où les Belges commémorent la prestation de serment de Léopold Ier comme roi des Belges en 1831, "va montrer que le Belge croit en une Belgique unie", renchérit Anne-Caroline Ernst, qui distribue des autocollants représentant le drapeau national mais où la bande jaune du milieu est remplacée par un cœur.