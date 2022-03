Belgique: «la vie chère» s'invite dans les rues

Une journée nationale d'actions "contre la vie chère" s'est traduite lundi par des grèves affectant les transports en commun de Liège et d'Anvers.

"Nous sommes 12 000 rassemblés pour le meeting, mais la police nous dit qu'il y avait 20 000 personnes dans les rues de Liège", a déclaré un porte-parole de la centrale chrétienne CSC, Jean-François Ramquet, alors que les syndicats attendaient de 6 à 9 000 personnes. L'objectif est de "maintenir la pression sur le gouvernement pour qu'il prenne à bras-le-corps les problèmes de pouvoir d'achat des gens", ont expliqué les syndicats, qui réclament un relèvement du salaire minimum et une baisse de la fiscalité sur les produits pétroliers, le gaz et l'électricité.

Les ouvriers en grève "se rallient à l'action liée au pouvoir d'achat, mais l'arrêt de travail est aussi dû au malaise général au sein de General Motors", a estimé le syndicaliste. D'autres entreprises de la région anversoise ont également été affectées: Agfa-Gevaert, Glaverbel et Kraft, où une partie du personnel devait se rendre à la manifestation. "Cela prouve que la baisse du pouvoir d'achat touche les gens et qu'il ne s'agit pas d'un problème imaginaire, comme on essaye de nous le faire croire", a expliqué Ilse Dielen, de la CSC Anvers. Le cortège devait notamment passer devant le siège anversois de la Banque Nationale de Belgique.

Des actions similaires sont prévues mardi à Mons (sud-ouest) et Gand (nord), mercredi à Namur (centre) et à Arlon (sud-est) et jeudi à Bruxelles. L'inflation a atteint en mai son plus haut niveau depuis 23 ans en Belgique, à 5,21% sur un an.