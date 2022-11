Mondial 2022 : La Belgique s'incline 2-0 face au Maroc

Les Marocains, vainqueurs grâce des buts de Sabiri (74e) et Haboukhlal (90+2) ont désormais leur destin en mains: à quatre jours d’affronter la Canada, ils totalisent quatre unités et peuvent logiquement rêver d’intégrer le top-16 du tournoi.

Une équipe remaniée

Après sa prestation inaugurale, laborieuse mais récompensée de trois points, la Belgique s'est présentée au stade Al Thumana avec une équipe remaniée, Carrasco, Dendoncker et Tielemans étant renvoyés sur le banc au profit de Castagne, Onana et Thorgan Hazard.

Peu de situation franches en première période

Eden Hazard, plutôt inspiré, et ses équipiers ne se sont pourtant créés peu de situation franches en première période (une tête d'Onana, 17e, et une frappe de Meunier deux minutes plus tard). Et ce sont même les Marocains qui ont un moment pensé avoir ouvert le score quand un coup franc botté par Hakim Ziyech trompait Courtois à la 45e.