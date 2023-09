Belgique: Paul Magnette refuse de répondre à «CNews», «une chaîne d’extrême droite»

Alors que plusieurs écoles de la commune ont été attaquées par des opposants au programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS), le bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette, s'est montré ferme face à une équipe de la télé française CNews venue l'interviewer.

«Je ne vous réponds pas. Vous êtes une chaîne d’extrême droite et en partie responsable de ce qu’il se passe», explique-t-il dans un extrait diffusé mercredi dans «L'heure des pros» sur CNews. «Votre chaîne a été condamnée pour incitation à la haine et à la violence. Nous, ce qu’on vit ici, c’est exactement ça. Des médias comme vous diffusent des fake news et font que des gens pensent qu’il n’y a que la violence comme solution».