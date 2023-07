Un ex-militaire menace le Premier ministre sur Facebook

Le visage du tireur apparaît flouté mais on l'entend se présenter comme un militaire ayant fui l'armée «pour se cacher». Il s'exprime en anglais et dit être actuellement en Norvège.

«Pas de raison pour moi de me mettre à l'abri»

De son côté le Premier ministre s'est voulu rassurant. «J'écoute nos services de sécurité et leur analyse est qu'il n'y pas de raison pour moi de me mettre à l'abri (...) et de me faire du souci» a déclaré M. De Croo à la télévision publique flamande VRT lors d'un déplacement à Pepinster (est).