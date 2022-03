Belgique: six mois de crise, Verhofstadt chargé des «affaires urgentes»

Pour pallier à la paralysie politique, le Premier ministre sortant Guy Verhofstadt a été chargé par le Roi des Belges de former un gouvernement. Yves Leterme ne désespère pas de son côté et en appelle aux socialistes.

Le Premier ministre belge sortant Guy Verhofstadt a été chargé lundi par le roi Albert II de former rapidement "un gouvernement intérimaire" qui sera "chargé des affaires urgentes" après six mois de crise politique, selon un communiqué du Palais.

Le 1er décembre, M. Leterme a renoncé à tenter de former un gouvernement de coalition avec les libéraux en raison des graves divergences entre néerlandophones et francophones sur une plus grande autonomie réclamée par la Flandre mais refusée par Bruxelles et la Wallonie.