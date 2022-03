Belgique : Belgique: une croissance «encourageante» mais pas «enthousiasmante»

La croissance économique de la Belgique devrait être de 1,3% en 2010 et de 1,7% en 2011, a indiqué mercredi le gouverneur de la banque centrale belge Guy Quaden.

«On pourrait espérer une relance plus vigoureuse», a également indiqué le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) en présentant ses prévisions de printemps lors d'une conférence de presse. Pour cela, il faut «stimuler» l'accès au travail, notamment des personnes de plus de 55 ans, et «sauvegarder ou renforcer la compétitivité» des entreprises, en maîtrisant les coûts salariaux et en renforçant la présence des sociétés belges dans les pays à forte croissance.