Belgique: Une nouvelle école attaquée à Charleroi

Si les plus gros dégâts ont été constatés à l'extérieur, trois classes ont également été touchées avec un risque de particules fines. Toujours selon la RTBF, des experts devaient venir constater la stabilité du bâtiment avant d'accueillir les élèves. La ministre socialiste de l’Enseignement, Caroline Désir, était attendue sur place en compagnie du bourgmestre et de l'échevine de l'Enseignement.

Fronde des intégristes

Depuis la rentrée scolaire, le programme «Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle» (Evras) suscite une fronde sur les réseaux sociaux et des appels à manifester provenant de milieux ultraconservateurs, notamment d'associations islamiques et de Civitas (catholiques intégristes).