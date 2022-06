Controverse: Bella et Gigi Hadid défilent crâne rasé pour Marc Jacobs

Bella Hadid (ici aux répétitions du défilé, le 27 juin dernier à New York) et sa sœur Gigi ont défilé le crâne rasé pour Marc Jacobs.

Avec sa robe en vinyle noir, Bella arborait quant à elle un look plus strict.

Fausse calvitie

Des avis divergents

«Oui, oui!» «J’adore ça!» et «Génial!» certaines personnes encensent le nouveau look du mannequin alors que d’autres sont horrifiées: «Je t’aime, mais qu'est-ce que c’est?» «Bella, qu'est-ce qu’ils t’ont fait?» écrit une utilisatrice sur Instagram. Et la communauté Twitter ne se prive pas non plus de critiquer le look des sœurs Hadid.