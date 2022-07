A Paris: Bella Hadid a bien failli manquer la Fashion Week

Heureusement pour Bella, elle a réussi à en obtenir un nouveau dans des délais très courts – elle n’a pas précisé comment cela avait été possible – et a pu s’envoler pour la Ville Lumière. Elle n’a cependant pas vraiment eu le temps de se reposer ou de faire du tourisme. En légende d’une série de clichés la montrant sur un balcon de Paris, elle a écrit qu’elle avait atterri à 5h30, pris part à un shooting à 7h, et défilé en compagnie de Kim Kardashian, Dua Lipa et Nicole Kidman à midi.