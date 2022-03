États-Unis : Bella Hadid regrette s’être fait refaire le nez

Le top model a subi une opération de chirurgie esthétique à l’âge de 14 ans. Elle pense aujourd’hui qu’il s’agissait d’une erreur.

Cependant, et contrairement à de nombreuses rumeurs, Bella n’aurait rien touché d’autre sur son visage. Alors que plusieurs médias et personnes la soupçonnaient d’avoir fait appel à un chirurgien pour ses yeux, sa mâchoire et ses lèvres, celle qui a pris part à une action de la banque alimentaire de New York a nié.