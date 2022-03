Fantastique : Bella n'a d'yeux que pour les vampires

Le second volet de la saga «Twilight» fait éclater au grand jour l'amour de Bella pour son Edward chéri.

«Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n’avais jamais existé». Abandonnée par Edward (Robert Pattinson), celui qu’elle aime passionnément, Bella (Kristen Stewart) ne s’en relève pas. Comment oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale? Voilà les questions auxquelles tente de répondre «Twilight 2: la Tentation».

Pour combler son vide affectif, Bella court après le danger et prend des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n’étant plus là pour la protéger, c’est Jacob (Taylor Lautner), l’ami discret et indéfectible, qui va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu elle réalise l'ambiguïté des sentiments qu’ils éprouvent l’un envers l’autre, et surtout que Jacob est lui aussi un vampire...