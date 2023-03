La star de «The Last of Us» ne comprend pas qu’une scène la montrant embrasser une femme ait pu choquer des téléspectateurs.

«The Last of Us» :

«The Last of Us» : Bella Ramsey dénonce les fans homophobes

Bella Ramsey trouve étrange qu’une histoire d’amour entre deux personnes de même sexe puisse gêner des gens. IMAGO/ZUMA Wire

Plus une série a du succès, plus elle est la cible de critiques. Après le physique de Melanie Lynskey, certains téléspectateurs de «The Last of Us» – qui se déroule dans une Amérique post-apocalyptique – s’en sont pris à deux histoires d’amour entre personnes du même sexe montrées à l’écran: la première dans l’épisode 3 entre les personnages de Bill et Frank, la seconde dans l’épisode 7 entre Ellie et Riley.

Interrogée par Sky News, Bella Ramsey, qui joue le rôle d’Ellie, a avoué qu’elle trouvait les commentaires homophobes bizarres. «Quand on voit l’urgence climatique et tout ce qui se passe dans le monde, je pense qu’il y a quand même plein de choses plus importantes à propos desquelles s’inquiéter que deux personnes amoureuses qui s’embrassent dans une fiction», a dit la Britannique de 19 ans. Selon elle, les réactions de gens choqués sont d’autant plus étranges que la relation entre Ellie et Riley (jouée par Storm Reid) est présente dans le jeu vidéo duquel la série est une adaptation.