Belle action au Luxembourg: 70 vélos pour enfants vont être livrés en Ukraine

JUNGLINSTER/KIEV – Riding the Rainbow et Equivelo, deux actions de don de vélos au profit des réfugiés, se sont associées à UMAS, une organisation caritative ukrainienne.

Riding the Rainbow et Equivelo, deux actions de don de vélos au profit des réfugiés, se sont associées à UMAS, une organisation caritative ukrainienne, pour livrer samedi 70 vélos pour enfants en Ukraine. Les bicyclettes, récoltées dans un dépôt à Junglinster, seront livrées par camion aux orphelins de guerre et distribués aux familles vulnérables dans les régions de Vinnytsia, Kiev, Poltava, Donetsk, Cherkasy et Kirovohrad.

«Pour ces familles, le vélo constituera un moyen de transport leur permettant d’accéder aux services essentiels, aux écoles et aux opportunités d’emploi, souligne Emanuele Santi, fondateur de Riding the Rainbow. Les vélos amélioreront non seulement leur vie quotidienne, mais symboliseront également la solidarité et le soutien qu'ils reçoivent de la communauté mondiale».

Application mobile de don

Pour rappel, l'application mobile «Riding the rainbow» a été développée en collaboration avec des développeurs ukrainiens. Objectif: permettre aux résidents d'entrer directement en relation avec les réfugiés, pour le don d'équipement pour faire du sport (vélos, skate…) ou de la musique. Emanuele Santi, également président de l'ASBL Afrilanthropy, avait eu l'idée en avril dernier de récolter et de donner des deux-roues aux réfugiés. Son garage était devenu un centre de collecte et de distribution. L'initiative s'était ensuite étendue à trois autres garages au Kirchberg, à Mamer et à Schifflange, avec d'autres personnes qui avaient décidé de se joindre à l'effort. Au final, 350 enfants avaient profité de l'initiative.

En ce qui concerne Equivelo, il s'agit d'un projet consistant en la restauration de vélos récupérés par des particuliers, afin de les « louer » ensuite à des réfugiés et à des personnes bénéficiant de l'aide sociale.

Une récolte d'argent a été lancée pour payer le transport. Vous pouvez y contribuer ici.

