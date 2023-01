Festival olympique de la jeunesse : Belle performance de Gwyneth ten Raa, 10e sur le slalom

Gwyneth ten Raa a pris ce mercredi la 10e place du slalom du Festival olympique de la jeunesse européenne, dans le Frioul, en Italie. Dans cette épreuve regroupant certaines des skieuses les plus prometteuses d’Europe, la Luxembourgeoise de 17 ans a réalisé une performance solide en terminant sur l’ensemble des deux manches à 2‘’13 de l’Autrichienne Leonie Raich (1‘32’’83), médaillée d’or.

Gwyneth ten Raa, qui s’entraîne depuis un peu plus d’un an en Italie, s'alignera jeudi sur le géant et sur le super-G samedi.